I zkušeného herce umí scénář zaskočit: Hvězda Modrého kódu Štěpnička by mohl vyprávět

Jedním z hlavních aktérů osvětové kampaně s názvem „Když jde o život“ je Jiří Štěpnička. Michaela Feuereislová

V seriálu Modrý kód se objevuje v roli ostříleného primáře Jiřího Bojana. Když jsme se s Jiřím Štěpničkou potkali na představení osvětové kampaně „Když jde o život“, kterou připravili tvůrci seriálu ve spolupráci s Českým červeným křížem, herce jsme se ptali, jestli by on sám byl schopný poskytnout ve vyhrocené chvíli první pomoc.

„Jsem přesvědčený, že ano. Jednak už v dětství jsme měli nějakou brannou výchovu a pak na vysoké škole (na Divadelní akademii, pozn. red.) jsme měli jednou týdně povinný předmět vojenskou výchovu a na konci jsme absolvovali měsíční soustředění. A jako vojáci jsme byli u

lékařů, tehdy se jim říkalo ’lapiduši’, a tam jsme se spoustu věcí naučili, i když se také spousta věcí změnila – například už se nedává dýchání z úst do úst,“ řekl představitel seriálového primáře, který své znalosti naštěstí využil jen v případě drobných poranění svých dětí.

Pravdou je, že Štěpničku čas od času některé scény překvapí. „Někdy mě to šokuje, ale podle autorů je to údajně podle opravdových příběhů – například, když se milenecký pár dostane do situace, že jsou uzavření v montážní pěně,“ uvedl herec.

Nejen u sebe, ale ani doma žádnou osvětu šířit nemusí, neboť pochází z lékařské rodiny, kde má kolem sebe šest zdravotních sester a medicínu vystudoval také jeho syn Jakub. ■