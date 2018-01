Sexy šaty 2x jinak: Co modelce na přehlídce v odvážném dekoltu chybělo, Catherine Zeta-Jones (48) s přehledem vyplnila

Catherine Zeta-Jones v róbě Zuhaira Murada Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Filmové ceremoniály jsou svátkem nejen kinematografie a televizní tvorby, ale také tak trochu módním. To, co hvězdy na významné společenské události obléknou, bývá diskutováno snad ještě více než samotné výsledky. Přestože nedávné Zlaté glóby byly co do módy trochu monotónní, protože téměř všechny ženy oblékly svorně černou, řeč módních policistů nestála.