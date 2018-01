Slavná topmodelka v 25 letech propaguje krémy proti stárnutí: A nabízí je nahoře bez!

Britská topmodelka Cara Delevingne (25) v kampani pro kosmetiku Dior Profimedia.cz

Svět módy je plný podivností. Nikoho by proto nemělo příliš překvapit, že tváří kampaně na kosmetiku určenou pro ženy nad třicet let věku se stala jedna z nejúspěšnějších modelek své generace, která onoho věku dosáhne až za pět let, Cara Delevingne (25).

Na druhou stranu, angažmá mladší modelky, než je cílová skupina zákaznic, má jistou logiku. Kdo by ve třiceti a více letech nechtěl vypadat opět na pětadvacet?

V roce 2015 přiznala tahle krásná ´modroočka´ s výrazným obočím magazínu Vogue, že v dětství byla svojí sexualitou dost zmatená. Když se pak poprvé ve svých dvaceti letech zamilovala, bylo to do dívky. Vášeň pro stejné pohlaví pak prokázala i v několika následujících vztazích, že by ale byla jednoznačně lesbické orientace, odmítá.

Poslední dobou koketuje nahlas s myšlenkou, že modeling pověsí na hřebík. Nikdy ho prý vlastně dělat nechtěla a toto povolání považuje za velmi frustrující. Občas zpívá, nejraději by se ale viděla jako herečka. K filmu a divadlu ji to táhne čím dál víc a často nějaké role dostává. Každoročně mají premiéru asi tři filmy, v nichž je obsazena. Naposledy to byla hlavní role ve fantasy Luca Besona Valerián a město tisíce planet, který měl premiéru vloni, a další filmy má roztočené.

V době, kdy by nejraději z branže utekla, její hvězda modelky paradoxně svítí stále jasněji. A zdá se, že zmíněná zakázka pro kosmetickou sekci proslulého módního domu je zřejmě nejprestižnějším kontraktem její dosavadní kariéry. ■