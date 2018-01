Angelina Jolie vzala po synovi do společnosti dvě dcery. Brad je prý zásadně proti

Angelina Jolie tentokrát ukázala dcery. Profimedia.cz

I když si Brad sypal popel na hlavu a přiznal, že rozpad manželství zapříčinila jeho závislost na alkoholu, na usmíření to prozatím nevypadá. Slavný herecký pár se očividně neshodne na výchově dětí. Zatímco Brad se snaží potomky před médii a šoubyznysem ochránit, Angelina se jimi před fotografy ráda pochlubí.

„Angelina vzala Paxe na Zlaté glóby bez Bradova svolení. Herec naprosto šílel z toho, že s ním své rozhodnutí nekonzultovala. O tom, že Pax půjde na galavečer, se na poslední chvíli dozvěděl od jeho sourozenců. Účast jeho dětí na společenských akcích mu vadí stejně jako to, že Angelina nerespektuje jeho názor,“ tvrdí zdroj z hercova okolí serveru Hollywoodlife.

Jolie ale nedbá jeho připomínek. Dva dny po Zlatých glóbech zavítala na udílení cen organizace National Board of Review, kde uspěla se svým filmem First They Killed My Father. Jako doprovod s sebou kromě kambodžské aktivistky Loung Ung vzala dcery Zaharu (13) a Shiloh (11). Mladší z nich je po zranění. Při jízdě na snowboardu si zlomila klíční kost. Teď už zbývá vyvést do společnosti Maddoxe (16) a devítiletá dvojčata Vivienne s Knoxem. ■