Moderátorka, jež si na první dítě počkala skoro do 50, řádila v bikinách: Pletou si ji s o 14 let mladší zpěvačkou!

Sonia Kruger Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Australská moderátorka Sonia Kruger (52) utíká k vodě, kdykoli jí to pracovní povinnosti dovolí. Teď už na pláže vyráží i s brzy tříletou dcerkou Maggie, kterou porodila na prahu padesáti let.

S partnerem Craigem McPhersonem se dlouho snažili o dítě, ale bez úspěchu. K dceři jim nakonec pomohli lékaři a mladší dárkyně vajíčka. „Nechci ženy uvádět v omyl, že je to ‚zázračné‘ dítě,“ uvedla v reakci na některé titulky časopisů. „To není zázrak, ale věda,“ dodala.

„Když jsem ještě neměla dítě, poslouchala jsem ostatní, jak se baví o tom, jak je to úžasné a jak to člověku změní život. Ale dokud dítě nemáte, plně si to neuvědomíte,“ uvedla krátce po porodu holčičky v lednu 2015.

Kruger znají diváci z pořadů Today Extra či pěvecké soutěže Hlas a jako populární televizní tvář je žádaným úlovkem australských fotografů. Neomylně ji na pláži v Sydney poznali v ženě ve žlutých bikinách, kšiltu a slunečních brýlích. A když se náhodou spletou, je to pro ni obvykle lichotka – jednou si naoko postěžovala, že ji lidé občas zamění za zpěvačku Sophii Monk, která je o čtrnáct let mladší. „Občas jdu a někdo na mě zavolá ‚Ahoj Sophie‘, tak řeknu ‚Ne, já jsem Sonia‘,“ směje se. ■