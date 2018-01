Disco královna Diana Ross (73) dováděla s vnoučaty na Havaji. Paparazzi viděli a vyfotili víc, než čekali!

Tohle paparazzi asi nečekali. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Ona je, jednoduše, živoucí legenda! Zní to tak trochu učebnicově, o to větší je to ale pravda. Na přelomu 60. a 70. let vládla Diana Ross (73) americkému soulu a udávala trendy, později se přiklonila spíše k popu a disco, což byl geniálně načasovaný strategický tah, protože na její hudbu rázem začali pařit mladí lidé z celého světa. A co víc, bez rozdílu barvy kůže.

Aby to ale nevypadalo, že tady píšeme o nějaké seniorce nad hrobem, která žije v ústraní, to ani náhodu! Že ´královna stále žije a panuje´, a to v pravém významu toho slova, dokazuje Diana téměř každý den. V plné síle a dobré náladě se teď ukázala na Havaji, kde se na ostrově Oahua rozhodla strávit chvíli času se svými vnoučaty.

A při té příležitosti poškádlila paparazzi, kteří na ni číhali, ale asi se moc neschovávali. Zpěvačka si jich totiž brzy všimla a hned jim ukázala víc, než vůbec mohli čekat. Rozhalila tuniku, kterou měla přes plavky, a zapózovala jim s odhalenými stehny. Je prostě neuvěřitelná, sebevědomá a nad věcí. A to je milé Dianě už 73 let. ■