První role po porodu dcery: Takhle vyzývavá Něrgešová provokuje výstřihem roztouženého Geňu

Laďka Něrgešová v Ohnivým kuřeti Video: archiv FTV Prima

A hned se bylo na co dívat. Laďka se oblékla do minisukně a s pořádným výstřihem provokovala Richarda Genzera (51). Ten se ji pokusil svést, ale Laďka ho odpálkovala.

„Byla jsem přemluvena na pár obrazů do svého oblíbeného seriálu, říkala jsem si tedy ,dobřeʻ, je to jen do jednoho dílu, jenom taková epizodka – tak jo,“ vysvětluje Laďka.

Natáčení jednoho z dílů Ohnivýho kuřete, který poběží ve čtvrtek, si po více než roční pauze velmi užívala. „Jsem ráda, protože jsem vystoupila z toho mateřského procesu a donutili mě se namalovat, vzít si na sebe minisukni a rozpustit si vlasy,“ směje se moderátorka.

V seriálu se potkala s kolegy Mirkem Šimůnkem nebo Richardem Genzerem, se kterým natáčela nejvíc obrazů. Na Geňovo svádění a vyzývavou Laďku Něrgešovou se podívejte ve videu.

A jak si oblíbená moderátorka užila natáčecí den? „Bylo to příjemné, ale bylo mi trošku divné, že jsem tady neměla děti. Brala jsem to jako takový menší odpočinek,“ připouští maminka dcery Medy (1,5) a syna Adama (9). ■