Zůstat single, a přesto mít sex

Single život si užívá stále více žen

Mnoho lidí si užívá život coby single plnými doušky. Když jde ale o sex a erotiku, panuje ve společnosti stále ještě běžná představa klasického vztahu. Přitom je sex považován jako legitimní a společensky akceptovatelný pouze ve vztahu. Pro lidi žijící jako single to znamená, že aby si mohli vychutnat noc plnou vášně, musí se uvázat do „vztahu“, aby neuráželi své okolí. Za to by se ale museli vzdát svého života jako single, což je však proti jejich přesvědčení.