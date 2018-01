Páni! Hollywoodská hvězda, populární hlavně v 80. a 90. letech, si i v 61 troufá na takový výstřih

Geena Davis vypadá skvěle. Profimedia.cz

Herečku Geenu Davis znají fanoušci z filmů Tootsie, Moucha, Náhodný turista, Beetlejuice, Thelma a Louise, Velké vítězství, Hrdina proti své vůli, Anglie či To se stává. Na kontě má spoustu rolí, několik ocenění, ale i nepřeberné množství lichotek na vzhled, který s věkem neztrácí nic na přitažlivosti. Dokázala to i na Zlatých glóbech.



Na jednu z největších společenských akcí se Davis vypravila v dlouhých černých šatech s výstřihem, jenž jí zaručil pozornost navzdory tomu, že do černé se zahalily (téměř) všechny ženy. Ani v jednašedesáti letech se nebojí ukázat dekolt - ani nemá důvod. Vypadala totiž skvěle. Na ceremoniálu se sešla i se svou filmovou kolegyní Susan Sarandon.



Davis je sama držitelkou Zlatého glóbu, získala jej v roce 2006 za seriál První prezidentka, a ve sbírce má i další filmové trofeje včetně Oscara za vedlejší roli v Náhodném turistovi.