Prostěradlo zakrývalo jen to nejnutnější: Odhalenou Ivu Kubelkovou bylo možné potkat v sauně

Touto fotkou Iva opět vzbudila pozornost. Foto: archiv I. Kubelkové

Období relaxace pro Ivu Kubelkovou (40) pokračuje i po příchodu nového roku. Moderátorka vyrazila se svou rodinou odpočívat do zámeckého hotelu. Pobyt modelky, moderátorky, herečky a zpěvačky v jedné osobně neproběhl v utajení, neboť Iva prostřednictvím svého účtu na sociální síti Instagram zveřejnila fotku ze sauny.

Jak už to tak bývá, tak během této wellness aktivity její tělo nezakrývají plavky, či jiné svršky, ale její intimní partie zahaluje pouze prostěradlo. „Skvěle jsem si odpočinula. Vánoce i konec roku jsou vždy velmi intenzivní. V tomto zimním období ráda chodím do sauny se prohřát, tak jsem to vše spojila dohromady,” svěřila se Super.cz Kubelková.

Relax na zámku byl pro Kubelkovou více než vítaný, neboť ji čeká perné pracovní období. Po Novém roce kráska opět natáčí další sérii pořadu Jak se staví sen, a zároveň je v procesu natáčení svého prvního cédéčka. ■