Diváci se mají na co těšit: Tahle půvabná herečka bude v drsném krimi seriálu láskou Kryštofa Hádka

Johana Matoušková hraje v novém krimi seriálu Vzteklina. Foto: archiv České televize

A tam už na ni čeká mnohem větší role. Johana si zahraje majitelku zahradnické firmy Gábinu, někdejší lásku veterináře a virologa Pavla, jehož ztvárňuje Kryštof Hádek (35).

Ten se vrací do kraje svého dětství, šumavské Bučiny, aby vypracoval odborný posudek pro tým kriminalistů, kteří vyšetřují záhadnou dvojnásobnou vraždu u lesní chaty. Dále musí zjistit, proč se v kraji náhle objevují zvířata nakažená vzteklinou. Háček je v tom, že hlavním podezřelým je Gábinin tatínek. Rutinní vyšetřování se tak dostává do mnohem osobnější roviny.

A co říká o své roli Johana Matoušková? „Gábina je normální holka, která musela kvůli smrti své matky rychle dospět a postarat se o rodinu, tedy sestru a otce, což udělala i na úkor své kariéry. Touto zkušeností je možná ostřílenější a samostatnější než její vrstevníci v okolí. Zároveň to není typ, který by se nechal strhnout jakoukoli maloměstskou xenofobií nebo trendem,“ popsala svou postavu mladá herečka, která si pochvalovala spolupráci s Kryštofem Hádkem.

„Už jsme se před tím znali, takže to bylo o to jednodušší, jsme kamarádi. Kryštof je profík, skvělý herec, a navíc je s ním sranda, takže spolupráce s ním pro mě byla obohacující a zábavná zároveň,“ chválila hereckého kolegu.

Minisérie České televize vznikala pod taktovkou režiséra Tomáše Bařiny. Ten divákům slibuje napínavou podívanou.

„Na žánru thrilleru mě baví hra s napětím, jeho prodlužování. Baví mě hra s tím, co divákům ukázat a co zamlčet. Mým osobním cílem je udržet diváky v nepřetržitém narůstajícím napětí po dobu šesti hodin,“ přeje si režisér. ■