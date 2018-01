Dcera známého wrestlera se ukázala v bikinách: Kdysi se jí posmívali, že je moc tlustá a mužatka

Herečka Brooke Hogan (29) Profimedia.cz

Herečka Brooke Hogan (29) se během své dovolené ubytovala v pětihvězdičkovém hotelovém komplexu a během prvních dnů byla často k vidění, jak odpočívá a chytá bronz u zdejšího bazénu.

V listopadu loňského roku se Brooke svěřila, kolik si v životě na svoji adresu užila jízlivých a neomalených poznámek. Vesměs se týkaly toho, jak vypadá. „Tou svojí čelistí by mohla drtit skály“ nebo „Je tak velká, že vypadá jako transka“, slýchávala o sobě hvězda hororu Píseční žraloci. „Vždycky jsem byla svalnatá a velká,“ povzdechla si nad nespravedlivými narážkami. „Když jste dcerou Hulka Hogana, tak prostě nebudete vypadat drobně a mít 50 kilo,“ trpělivě vysvětluje, co je to genetická zátěž.

Brooke doufá, že nová netradiční reality show Módní hrdina, do níž byla angažována spolu s dalšími osobnostmi, které kvůli svému vzhledu trpěly posměchem okolí, změní pohled majority na lidi jako je ona. Je totiž přesvědčena, že normou do příštích let se stane krása zcela nekonvenčního typu. ■