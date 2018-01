I nejlépe placenou modelku trápí akné: Tuto brunetku ale pupínky na tváři nerozhodily

Kendall Jenner Profimedia.cz

Na fotkách sice modelky, zpěvačky, herečky, zkrátka slavné ženy vypadají skvěle, ale to bývá většinou práce zkušených make-up artistů či, v případě magazínů, retuše. Ve skutečnosti i je trápí problémy s pletí. V jejich případě si toho ale nevšimnou jen spolužáci ve škole a kamarádi, ale i milióny dalších lidí.

V takových momentech je potřeba nadhled, který projevila i podle posledního žebříčku magazínu Forbes nejlépe placená modelka Kendall Jenner (22). Na její ‚nedokonalosti‘ na tváři upozornili někteří lidé na sociálních sítích, ale v dobrém, ve smyslu, že i s pupínky umí vypadat jako hvězda. Na to konto modelka všechny vyzvala, aby se takovými ‚sra**mi‘ nenechali zastavit.

O problémech s akné Kendall otevřeně mluví stejně jako o tom, jak dokážou podkopat sebedůvěru. Zároveň však všechny upozorňuje: „Není to něco, co by vás definovalo.“ ■