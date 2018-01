Legendární zpěvačka (85) upadla ve svém domě a zlomila si kyčel

Zpěvačka utrpěla další zranění. Profimedia.cz

Legendární americká zpěvačka byla ještě loni plná energie. V říjnu přijala v Nashvillu nové členy do Country síně slávy. Teď je bohužel po náročné operaci.

„Hudební ikona Loretta Lynn si při pádu ve svém domě v Tennessee zlomila kyčel. Děkuje všem fanouškům za jejich podporu,“ oznámil zástupce zpěvačky na sociální síti poté, co se rozpovídala její sestra. „K narozeninám si přeji jen to, abyste všichni poslali lásku a modlitby Lorettě. Byla jsem s ní včera. Měla dobrou náladu a daří se jí nejlépe, jak je to v tomto stavu možné,“ oznámila Crystal Grace.

Americké legendě, která prodala přes 45 miliónů alb, se v pokročilém věku neštěstí bohužel nevyhýbá. Ve svém domě se zranila už v září roku 2016, kdy musela zrušit několik koncertů. Loni v květnu utrpěla mrtvici. Včasný převoz do nemocnice jí naštěstí zachránil život a rychle se zotavila.

Loretta se s hudební kariérou ještě nerozloučila. Letos by mělo vyjít její nové album s názvem Wouldn´t It Be Nice. Dosud vydala přes 60 desek. ■