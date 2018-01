Dva roky po porodu je zpět v práci na plný úvazek. Hvězda Primy druhé dítě neplánuje!

Bára Kozáková s dcerkou Amálkou Foto: archiv FTV Prima

"Na místo editorky Krimi zpráv se vracím po dvou letech a dvou měsících. Amálce budou v únoru dva roky a uteklo to hrozně rychle," směje se Bára. Návrat do práce prý zvládá především díky podpoře jejích rodičů a manžela.

"Amálku jsme začali zkoušet dávat do mini školičky, je tam od rána do oběda, je naprosto nadšená a mezi dveřmi mi říká: Mami, čau už jdi. Pak je s babičkou nebo s tatínkem. Myslím, že kdo to jakoby odloučení nejhůř nese, jsem já,“ prozradila Bára.

Neplánuje ale Amálce sourozence? "Teď jsem nastoupila do práce, rozhodně to neplánuju já, ani můj manžel,“ dodala se smíchem moderátorka. ■