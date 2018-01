Pružná jako lasička: Seriálová sexbomba známá z Ordinace provokuje Afričany postavičkou v plavkách

Bára Mottlová na dovolené v Keni Herminapress

Konec loňského roku byl pro herečku a zpěvačku Báru Mottlovou (31) hodně náročný. Moderovala večírky, koncertovala s kapelou, natáčela Ohnivý kuře, a tak si po všem tom vypětí řekla, že by se mohla odměnit za tuhle honičku a vyrazila s kamarádkou na zaslouženou dovolenou do Keni.

„Když dovolená, tak s plnou parádou. A co jsme si naordinovaly? Hodně afrického sluníčka, samozřejmě all inclusive servis, dopřáváme si masáže, koupání, opalování a já se konečně dostanu i ke čtení, takže paráda,“ svěřila nadšená Bára, která je momentálně bez chlapa.

A jak to tak vypadá, zatím jí single život vyhovuje.

„Užíváme si ladies night, kdy protancujeme za noc i dvoje žabky a nezříkáme se ani tanečních kreací, o nichž jsme ani netušily, že je umíme. A pánská společnost? Kluci jsou tu pohlední, ale já si rozhodně domorodce domů nepřivezu. Znáte to, lásky na dálku moc nefungují. Zažila jsem to s Brianem, kdy jsem cestovala do Belgie, a ta je proti Keni za humny. Kdepak, zůstanu zatím se svým natěračem a dál se uvidí,“ se smíchem prozradila Mottlová, která připomněla úspěšné představení Natěrač divadla Gong, v němž hraje.

Mottlová, která hrála i v seriálu Ordinace v růžové zahradě, se samozřejmě pochlubila i výstavní figurou v plavkách. Až se vrátí domů, opět začne pravidelně dřít v posilovně a chodit na svou oblíbenou bikram jógu. ■