Lucie Šilhánová je maminkou. Moderátorka porodila dceru, které dala nevšední jméno

Lucie Šilhánová porodila.

"Děkuji ti, holčičko moje, že sis za svou mámu vybrala právě mě. Asi ti to ještě tak milionkrát zopakuju! Chtěla jsem to od rána několikrát vzdát, ale to, co přišlo minutu před čtvrtou, mi tu bolest, vysílení, moře slz okamžitě a natrvalo vynahradilo," prozradila čerstvá maminka Lucie.

"Tobě, lásko, děkuju za tu neuvěřitelnou podporu, jo a už zase můžeš mluvit, kdy chceš. Při porodu jsi mohl jen hladit a držet, já vím," dodala už s úsměvem Šilhánová, která měsíc před porodem opustila Evropu 2 a nyní se chce věnovat jen své dceři. Moderátorskou profesi na čas pověsila na hřebík. ■