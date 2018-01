Krásná Vlastina Svátková už není dlouhovlasou blondýnkou! Takhle radikálně zatočila se svými kadeřemi

Vlastina Svátková radikálně změnila sestřih. Foto: Miroslav Šmikmátor

"Nakonec, když už to vypadalo, že moje racionální, ustrašené, nerozhodné, věčně pochybující JÁ vyhrálo svým jediným argumentem: ‚s krátkými vlasy nebudeš mít jako herečka práci!!!', se z kómatu probralo moje opravdové JÁ a řeklo: ‚,S*r na to a neboj se...' PS: moje opravdové JÁ je živočišné, šílené, odvážné a občas nadává. Takže sorry," vysvětlila Vlastina změnu účesu.

V komentářích pod fotografiemi se množí samé kladné reakce. Tahle kráska mít nouzi o práci rozhodně nebude! ■