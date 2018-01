DiCapriova ex se vůbec nestydí: Blonďatá německá modelka provokovala na Havaji odhalenými ňadry

Německá topmodelka Toni Garrn (25) Profimedia.cz

Kráska, která před lety na pár měsíců ulovila hvězdného Leonarda DiCapria (43), německá modelka Toni Garrn (25), si přidala na Instagram další snímek ze série, která by se pracovně dala nazvat ‚Já nahoře bez‘.

Německá topmodelka, která byla tváří kampaní takových módních šíbrů, jako jsou Dior, Calvin Klein, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana nebo Victoria´s Secret, se na dovolené nerada sluní v horním dílu plavek. A tak, jakmile je to jen trochu možné, svá ňadra osvobodí.

Udělala to i teď na Havaji, čímž nejspíš porušila v tomto smyslu velmi přísné americké zákony. K její smůle ji přitom nachytali paparazzi. Obvykle se ale podobným konfliktům vyhýbá, jak píše i na svém Instagramu.

Snímek z této sociální sítě, zachycující Toni za křovím v totožné situaci, pak okomentovala slovy: „Vypadá to jako obrázek stromu na pláži - ve skutečnosti jsem to prostě já, když se schovávám před americkými rodinami, které neocení ‚evropský způsob opalování‘.“ A přidala hashtag, odkazující na známou kampaň Free the Nipple (v překladu „Osvoboďte bradavky“). ■