Takhle to prý vypadá, když je z formy! Michaela Nosková před lety bojovala s anorexií a stále k ní má sklony

Michaela Nosková na dovolené v Egyptě Foto: archiv M. Noskové

Zpěvačka Michaela Nosková (34) si odletěla ohřát kosti, ale jen na tři dny. S partnerem Ondřejem Báborem a dcerou Eliškou vyrazili do Egypta. "Divadelní sezóna nám oběma s Ondřejem začala, takže jsme neměli víc prostoru. Ale užili jsme si to, a moc," řekla Super.cz Nosková.

Počasí jim prý vyšlo skvěle. "Bylo nějakých 27 stupňů a jasno, což je na leden, myslím, dokonalé," radovala se.

Nosková maká na své postavě, ale v nejlepší kondici se teď necítí. "Nebyl čas na cvičení, běhání. Možná to nikdo nepozná a vidět to není, ale já se zkrátka necítím dobře. I vzhledem k mé minulosti, kdy jsem bojovala s anorexií, je to možná samozřejmě spíš problém v mé hlavě. Ale když běhám a makám, moje hlava je na tom výrazně lépe," dodala s úsměvem Nosková. ■