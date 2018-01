Je to holka, nebo kluk? Trans umělkyni spadly v televizi šaty, pod nimiž neměla spodní prádlo

Courtney Act ukázala intimní partie. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Australan Shane Jenek dostal šanci objevit se na britských televizních obrazovkách. Jednadvacátá řada britské šmírovací reality show je ovšem určena jen něžnému pohlaví, takže se o slovo přihlásilo jeho ženské alter ego Courtney Act.

Transsexuální celebrita nastoupila do televize ve velkém stylu. Courtney si při natáčení přišlápla šaty, jejichž spodní část se sesunula k zemi a odhalila její klín. Excentrická zpěvačka pod nimi neměla kalhotky ani trenýrky a kamery tak zachytily i to, co nejspíš nikdo nechtěl vidět.

Intimní partie halila jen lepicí páska tělové barvy, takže se mohlo zdát, že se Shane zbavil své mužské chlouby. I když měl striptýz vypadat jako nehoda, všem bylo zřejmé, že šlo o ubohý záměr. ■