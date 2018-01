V minišatech vystavila dekolt i sexy nožky: Slavná herečka (51) by si mohla zopakovat roli Bond girl

Halle Berry snad nestárne. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Kráska z bondovky Dnes neumírej přepsala dějiny, když v roce 2002 jako první Afroameričanka získala Oscara za hlavní roli. Drama Ples příšer jí ale na Zlatých glóbech úspěch překvapivě nezajistilo. Cenu tehdy získala Sissy Spacek za film V ložnici. Herečka na ceremoniálu nechyběla ani letos, i když do nominací nepronikla.

Halle Berry se oděla do černé barvy v duchu iniciativy Time´s Up, která jindy barvami hýřící ceremoniál proměnila v tryznu. Herečka dress code dodržela, ale na rozdíl od svých kolegyň zvolila odvážnější šaty, v nichž vystavila svůj hrudník i nohy. Přestože už patří k padesátnicím, na červeném koberci působila velmi mladistvým dojmem. Pro Jamese Bonda by mohla představovat pokušení stejně jako před 16 lety. ■