Tady byste oblíbeného seriálového herce nepoznali: Takhle Jarmil z Okresního přeboru řádil jako žena!

Ladislav Hampl jako žena v Ohnivým kuřeti Video: archiv FTV Prima

Z pohledného blonďáka se totiž stala rozpustilá blondýnka! Herci na hlavě přistála paruka, na obličeji make-up a oblékl extravagantní šaty. V převleku za ženu se kupodivu necítil špatně.

„Je to role, když máte takové situační okolnosti, tak si to člověk snaží spíš užít,“ prozradil herec, který jinak v seriálu ztvárňuje postavu Tomáše, která se Ondřeji Pavelkovi alias Rorejsovi představí jako Daphne, postava z legendární komedie Někdo to rád horké, kde se také muži převlékli za ženy.

Nebyla to náhoda, scénu prý herci točili v době, kdy zemřel herec Vladimír Brabec, který tuto postavu fantasticky nadaboval.

„V tu chvíli jsem si na to vzpomněl, tak se to hezky využilo, dá se říct, jako pocta,“ dodal Hampl. Na to, jak se Ladislav ponořil do ženské role, se podívejte ve videu. ■