U moře se sluní i Alice Bendová: Seriálová sexbomba se pochlubila vnadami v plavkách i mladším přítelem

Alice Bendová chytá bronz na Tenerife. Foto: Super.cz/Instagram A. Bendové

Oblíbená herečka, která je často obsazována do rolí sexbomb, zveřejnila na sociální síti fotku v plavkách. Sice si zatím netroufla ukázat celou postavu, ale to podstatné, tedy vnady, nechala vyniknout.

Na dalším snímku se pak rozesmátá nechala zvěčnit s přítelem. „Děti řádí ve vlnách a my chytáme bronz,“ hýřila nadšením maminka dcery Aličky (7) a Vašíka (10).

Bendová je do mladšího partnera Michala zamilovaná až po uši a věkový rozdíl vůbec neřeší.

"Když vám ten člověk sedí naturelem, tak je to jedno. Můj přítel je úplně praštěný a já jsem taky praštěná, a to je přesně ono. On nic nebere úplně vážně, ze všeho si děláme srandu, a to soužití je hrozně hezké a já jsem za to hrozně ráda. A kdyby mu bylo pětapadesát a byl by tím naturelem stejný, tak s ním budu taky. O tom věku to není. Všichni stárneme, ale musíme stárnout s grácií a úplně se z toho nezbláznit," nechala se loni slyšet v rozhovoru pro Super.cz Bendová.

A soudě podle fotek z dovolené, vypadá herečka nadále nadmíru šťastně a spokojeně. ■