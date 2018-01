Brad letos zůstal doma: Angelině dělal na Zlatých glóbech garde 14letý syn

Angelina Jolie se synem Paxem Profimedia.cz

Loni se na galavečer dostavil Brad jakožto koproducent vítězného dramatu Moonlight. Letos dostala prostor Angelina Jolie, která měla v ohni rovnou dvě želízka. Na ceremoniálu však neuspěla se svým režisérským počinem First They Killed My Father ani animovaným filmem The Breadwinner, pod nímž je podepsaná jako producentka.

Herečka, režisérka a bojovnice za lidská práva údajně stáhla žádost o rozvod, nic ovšem nenasvědčuje tomu, že by se s Bradem dali opět dohromady. Naposledy spolu byli zvěčněni v listopadu roku 2015 a od té doby se jejich cesty rozešly. Angelina na galavečer dorazila se čtrnáctiletým synem Paxem. Přítomnost Jennifer Anniston (48), jíž kdysi Brada odloudila, ji nejspíš moc netrápila. Její dřívější rivalka v lásce je nyní spokojenou manželkou Justina Therouxe (46).

Angelina Jolie sekla s herectvím a realizuje se jako režisérka. Se svými filmy se ale prozatím velkého uznání nedočkala. Její novinka o bezpráví v Kambodži neuspěje ani na Oscarech. Drama First They Killed My Father totiž v kategorii Nejlepší cizojazyčný film nepostoupilo ani do užšího výběru. ■