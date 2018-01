Těhotná Eva Longoria zazářila na Zlatých glóbech. Bez barev i bez manžela, zato s pořádným bříškem

Eva Longoria čeká první dítě. Profimedia.cz

Mnozí její fanoušci napjatě čekali, zda se herečka objeví na jedné z největších společenských událostí, na Zlatých glóbech. A dočkali se, Eva tak poprvé ukázala už pořádně zaoblené bříško. Její muž ji na akci nedoprovodil, nebo alespoň na červeném koberci při pózování chyběl. Evy se ale ‚ujala‘ její kamarádka Reese Witherspoon. Ta se mimochodem radovala z cen pro seriál Sedmilhářky, ve kterém hrála a jenž i spoluprodukovala.

Obě dvě, stejně jako další hvězdy, přišly oděné do černé barvy. Vyjádřily tak solidaritu s ženami nejen z herecké branže, jež kdy čelily sexuálnímu obtěžování, a názor, že bylo načase zakročit. Tento počin se do dějin předávání Zlatých glóbů zapíše pod názvem Time´s Up. ■