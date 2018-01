Mariah Carey na ceremoniálu ukázala napěchovaný dekolt a přítele, který jí zajišťoval stabilitu

Mariah Carey neuspěla, přesto byla v dobré náladě. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Popová diva letos na ceremoniál nepřišla jen jako host. V publiku netrpělivě očekávala, zda si i ona na pódium půjde jako spoluautorka skladby The Star převzít cenu. Mariah nakonec odešla s prázdnou. Zlatý glóbus obdržel song This Is Me z muzikálu Největší showman. Zpěvačka si přesto galavečer užila. V závěru roku se jí totiž podařilo zhubnout, takže se mohla pochlubit o něco štíhlejší postavou.

Letošní dress code připomínal smuteční hostinu. Dámy se totiž oděly do černé, aby vyjádřily solidaritu s obětmi sexuálního obtěžování. Celý večer se nesl v duchu iniciativy Time´s Up. Ani Mariah nebyla výjimkou. Šaty v černé barvě jí ubraly pár kil a zdůraznily její ženské zbraně. Outfit se zúžením v kolenou jí činil potíže při pohybu, ale naštěstí s sebou měla přítele Bryana Tanaku, který jí byl při focení oporou.

Na Zlatých glóbech nejvíce bodoval film Tři billboardy kousek za Ebbingem, který uspěl ve čtyřech kategoriích. Stejný počet sošek si odnesli také tvůrci seriálu Sedmilhářky, s nímž uspěli Alexander Skarsgard, Nicole Kidman i Laura Dern. Dvě trofeje získaly snímky Tvář vody a Lady Bird. Zcela bez ocenění odešli Christopher Nolan s Dunkerkem i Steven Spielberg s filmem Akta Pentagon: Skrytá válka. ■