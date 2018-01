Po rozchodu zůstala na chod farmy s koňmi úplně sama: Statečná zpěvačka ale zvládá i štípat dříví

Debbi zpívá o lásce, ale samotné se jí nedostává. Super.cz

Je tedy trošku paradox, že talentovaná rusovláska usiluje o vítězství v národním kole Eurovize s písní High on Love, která je o opětované lásce. „K lásce patří i rozchody. To ale neznamená, že člověk nemiluje. Můžeš milovat jakýmkoli jiným druhem. Člověk může být zamilovaný a nemusí to být opětované, nebo to nemusí fungovat… Jsou to tisíce možností. Snažila jsem se vcítit do zamilované role tak, jak to autor napsal,” vysvětluje Debbi.

Debbi je se svým single statusem poměrně spokojená. „Sekám dříví, sama si topím. Všechno, co zvládne muž, zvládnu i já,” říká. „Jsou ale přece jen některé úkony, které bych bez chlapa nezvládla, jako je například zplození potomka nebo postavení domu. Byla bych ráda za to, kdybych někoho potkala, stát se to může. Nejsem ale momentálně v režimu aktivního hledání,” ujasnila. ■