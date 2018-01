Natálie Grossová slavila příchod nového roku v plavkách! Takhle to patnáctileté hvězdě muzikálu Ples upírů sluší na pláži

Natálie Grossová Foto: archiv R. Puškáše

Zpěvačka Natálie Grossová (15) v minulosti vítala nový rok většinou v Miami, kde má svůj druhý domov. Letos, respektive loni si ale sluníčka užívala na druhém konci světa. S maminkou Šárkou, sestrou Denisou, jejím přítelem Robinem Puškášem a také s herečkou Lucií Zedníčkovou (49) a její dcerou Amálkou, která je Natálčina nejlepší kamarádka, vyrazili do Thajska na ostrov Ko Samui.

"Bylo to naprosto dokonalý. Hrozně jsme si to užili. V Thajsku jsem byla úplně poprvé a je to ráj," řekla Super.cz Natálka a na panenských thajských plážích předvedla svoji skvělou postavu. Zatím pro ni nemusí nic dělat. V jídle se nehlídá, úplně jí stačí vydatný pohyb, kterého má ve škole, na hodinách stepu i v divadle požehnaně.

Natálka měla po dlouhé době volno a pořádně si to užila. Využila nejen školních prázdnin, ale také vánoční přestávky muzikálu Ples upírů, kde hraje hlavní ženskou roli. V sobotu se všichni vrátili do Čech a Natálka už je natěšená na novou divadelní sezónu. Muzikál Ples upírů se do divadla Goja Music Hall vrací už tento pátek 12. ledna. ■