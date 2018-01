Vietnamská hvězda Ohnivýho kuřete zatím nechce děti: Asi by mi hráblo, má jasno

Viet Anh Doan a jeho seriálová dcera Ivy, která je mladší jen o devět let. TV Prima

„Ambice se nějak prosadit v šoubyznysu, tak to ve mně nikdy nebylo. Pak najednou přišla příležitost a já ji chytil za pačesy,“ říká Viet, který si zas až tak neplní sny, spíš rád zkouší nové věci. Zkusit, jaké to je, stát před kamerou, to byla pro něj ta pravá výzva!

Dnes vydává kuchařky a lidé ho dávno nevnímají jen jako herce, ale i jako kuchaře. „Dělat něco v gastronomii víc než jako koníček, to by mě nikdy ani nenapadlo,“ přiznal muž, který ale odmalička vaří.

„Celá moje rodina vaří, byl jsem k tomu vedený, ale nikdy by mě nenapadlo, že bych se tím měl živit,“ říká. I díky němu se v Česku lidé více setkávají s vietnamskou kuchyní, která u nás stále není ještě tolik populární.

Doma nejraději vaří on, ale občas přenechá zástěru i své partnerce. A co vaří herec nejraději z české kuchyně? „Vepřo knedlo zelo. Guláš. A i svíčkovou, ale tu nemám úplně rád, takže ji vařím spíše pro přátele,“ upřesnil herec.

Pokud by měl doporučit něco z kuchyně své rodné země, byla by to nejen tradiční polévka Pho-bo, ale určitě i Bun cha. „To je vietnamský recept na grilované vepřové maso s nudlemi. Velká dobrota, kterou by měl každý Čech ochutnat,“ dodává s úsměvem.

V seriálu herec nejen vaří a prodává vietnamské speciality, ale stará se i o dospívající dceru. V reálném životě zatím děti nemá a ani si to neumí příliš představit. „My jsme s Ivy od sebe devět let. A mít takhle mladou dceru, tak já bych se asi utrápil. Ona si nenechá nic líbit, všechno říká na plnou pusu, mně by z ní úplně hráblo,“ dodal. ■