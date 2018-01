Tak za tohle ji manžel nepochválí. Známá modelka byla už zase v obležení polonahých mužů

Votavová opět provokuje. Foto: archiv K. Votavové

„Když přemýšlím nad tím, jak se co nejvíc odvázat, tak mi tam ty nahý chlapi prostě nabíhají tak nějak sami,“ směje se modelka, která u nás platí za jedničku v oblasti focení spodního prádla.

Nedá se tedy říct, že by pohledu na polonahé muže měla nedostatek, protože s muži dost často fotí, ale zjevně to není dost. „Já vím, že se říká, že nahá žena je krásnější než nahý muž, a že to nejvtipnější je nahý muž v ponožkách, ale když se koukáte na krásného chlapa s vypracovanou figurou a pěkně obepnutými boxerkami, tak vás to prostě nenechá v klidu.“

Jak ale modelka dodává, tak u zálibného pohledu to u ní končí. Navíc její manžel na ni prý nežárlí, protože základním kamenem jejich vztahu je vzájemná důvěra. „Kdybychom měli jen zlomek podezření, že bychom si byli nevěrní, tak spolu přece nebudeme,“ říká Katka. Navíc podle ní její manžel svou postavou za všemi těmi krasavci, kterými je obklopena, nijak nezaostává. „Maká na sobě, chodí do posilovny, a kdybyste ho viděli tak, jak ho doma vídám já, viděli byste, že nepřeháním,“ říká Katka laškovně.

Přesto když nedávno pořádala tradiční oslavy svého butiku, ve kterém se zabývá – to neuhádnete – prodejem a poradenstvím spodního prádla, a na kterém překvapila blonďatou parukou, tak ji zase napadlo, že všem návštěvnicím dopřeje pohled na krásné polonahé muže. Být jejím manželem, tak v klidu rozhodně nejsme. ■