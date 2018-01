Stále jednou nohou v kriminále. Překvapí vás, jak tahle křehká kráska překračuje zákon

Tereza má pro luxusní vozy slabost. Foto: archiv T. Jelínkové

„Já bych klidně jezdila i v něčem méně luxusním, ale když už tahle auta máte k dispozici, byl by přece hřích jim pořádně nepročechrat písty,“ směje se Tereza, která se v tuto chvíli chystá na cestu do Ameriky, kde tradičně tráví polovinu roku a fotí pro nejznámější módní návrháře a značky.

„Ten pocit, kdy můžete šlápnout na plyn a odpíchnout se od asfaltu je ale opravdu nenahraditelný. Ale v Česku si to člověk nemůže dovolit, protože radary jsou na každém kroku a já raději vydělávám na horší časy než na pokuty,“ směje se modelka.

Jezdit rychle prý nemůže ani v Americe, protože tam není radno policisty pokoušet. „To není jako tady, kde je s policisty rozumná řeč. Tam vás hned opřou o kapotu a nasadí vám pouta.“ A tak je pro modelku jedinou šancí Německo.

A jak je to vlastně s tím, že má luxusní auta „k dispozici“? Tereza totiž spolupracuje s jistým pražským autosalonem, který tyto automobily pronajímá. A na to zmiňované Lamborghini, které je podle modelčiných slov „vytuněné tak, že stačí se jen dotknout plynu a udělá to v silnici díru, protože má přes tisíc koní,“ se už vypisují čekací lhůty.

Je totiž jediné svého druhu na světě. Zajímalo nás, kolik stálo, ale to jsme se nedozvěděli. „To se radši ani neptejte.“ A tak jsme se neptali, ale až s ním modelka vyrazí na české silnice, rozhodně budeme u toho. ■