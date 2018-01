Je ve stále lepší formě. Karel Gott to co nevidět rozbalí na tanečním parketu!

Karel Gott Foto: TV Markíza

Taneční kreace Mistra vždy budily spíš lehké pousmání, než že by šly považovat za skutečný tanec. Přesto Karel Gott (78), když právě netancuje při zpěvu vlastních songů, podle slov svých kolegů platí za obstojného tanečníka.

„A to nejen při pomalých písničkách, ale i při těch rychlejších. Když jsme spolu před časem natáčeli videoklip k jedné jeho písni, rozbalil to tak, že by mu i mnohem mladší kolegové záviděli,“ říká modelka Kateřina Wohlmann Votavová.

Její slova potvrzují i další Gottovi kolegové, kteří navíc s úsměvem dodávají, že zatímco oni byli často při žádosti o tanec odmítnuti, na Gotta se na různých plesech vždycky stály fronty.

V poslední době Karlu Gottovi do tance příliš nebylo, ale jak se jeho stav lepší, na pódiu už to zase čas od času rozbalí. A podle našich zdrojů v tomto ohledu chystá největší překvapení na začátek února, kdy bude vystupovat v Obecním domě v rámci prvního ročníku Českého plesu.

Nejen že bude jeho hlavní hvězdou, která společně s Marií Rottrovou (76) bude hostům zpívat k tanci, ale sám by také měl zatančit a ukázat, jak zvládá nejen společenské tance, ale i skočnější disco.

A nezatancuje si snad dokonce přímo i s Marií Rottrovou? Nebo vezme na parket svoji Ivanku? To vše je zahaleno tajemstvím. Co ale tajemství není, je to, proč ho právě Český ples natolik zaujal, že se rozhodl ho svou účastí podpořit.

„Myšlenka, že stejně jako na prvním historickém českém bálu přes 170 lety tu budou vystupovat jen čeští umělci, že se vše ponese v českém duchu, mě zaujala, protože vlastenectví se z našich životů v poslední době bohužel vytrácí,“ nechal se slyšet Gott. ■