Z luxusu na Floridě rovnou do maringotky: Nádherná ex Leoše Mareše Faltýnová opouští přehlídková mola a jezdí s kolotočem

Petra Faltýnová cestuje s kolotočem. Foto: Lotf / APK Cinema Service (3x)

Nejdříve si zahrála samu sebe, a to i s expřítelem Leošem Marešem (41), když se objevila v několika epizodách seriálu Svatby v Benátkách na TV Prima. Seriál natáčel režisér Ján Novák, který ji obsadil i do svého pohádkového příběhu Dukátová skála. „Musím přiznat, že to bylo úžasné a dobrodružné natáčení,“ pochvaluje si Petra, která byla nadšená z profesionálního přístupu celého štábu.

Vzhledem k tomu, že modelka částečně žije na Floridě a díky profesi hodně cestuje, byla to pro ni i velká příležitost, prozkoumat krásy naší země. „Natáčení probíhalo v obci Lukov, která stojí pod hradem. Na hradě Lukov, v přilehlých lesích, na skalním masivu Králek, u Lukovských skal, v obci Rusava, na sv. Hostýnku i ve středověké štole dolu Jeroným na Sokolovsku. Celý film byl natáčen v reálných lokacích, takže to bylo celkem náročné,“ popisuje Faltýnová několik dní na place.

Petra je velmi krásná žena a tak se nabízí otázka, jestli se v pohádce neobjeví v roli princezny. „Dukátová skála je sice pohádkový příběh opředený kouzly a čáry, ale princezna tam není. Jsem totiž kolotočářka,“ říká s úsměvem.

Petřina postava se jmenuje Dragica a se svým otcem, kterého hraje Andrej Hryc, cestuje světem se střelnicí. „Je to taková mystická žena,“ dodává. Podle režiséra, který byl z Petřina výkonu nadšený, není modelčina role sice hlavní, ale velmi podstatná. „Myslím si, že Petra diváky velmi překvapí,“ pochvaluje si režisér Novák.

„Filmy pro celou rodinu se v českých produkcích moc často netočí, což je celkem škoda. Doufám, že tímto příběhem, který je o partě dětí, které chtějí pomoci kamarádovi na vozíku, potěšíme nejen malé diváky, ale i dospěláky,“ dodal režisér. ■