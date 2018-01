Těhotenského bříška byste si u ní možná ani nevšimli. Manželka nejúspěšnějšího muzikálového herce ale už za dva měsíce rodí

Jako prvorodička má Marie bříško ještě poměrně ploché, i když ji brzy čeká porod. Herminapress

Právě díky tomuto přestavení se před osmi lety herecká opora muzikálů Divadla Kalich seznámila se svým současným manželem, muzikálovou hvězdou Janem Křížem.

Marie září na jevišti Kalichu také v muzikálech Atlantida, Pomáda, Srdcový král a nejnověji v hlavní ženské roli muzikálu Krysař. „Svého posledního Krysaře jsem si užila moc, kolegové mi vytvořili na děkovačce nádhernou energii a atmosféru, to jim nikdy nezapomenu. A dneska si pořádně užiju i Robina Hooda. Je symbolické, že moje první představení vůbec i to poslední před porodem je na prknech Divadla Kalich. A že je to zrovna Robin Hood, který pro nás s Honzou tolik znamená,“ nechala se slyšet před představením budoucí maminka.

Zjistili jsme, že syn se muzikálovému páru má narodit už v březnu. Herečku průběh těhotenství zatím příliš nepřekvapuje. „Já jsem ani nic neočekávala, chtěla jsem si těhotenství užívat, a to se mi daří plnými doušky. Vše je naštěstí v pořádku a já se cítím skvěle. Myslím, že těhotenství mě nezměnilo, k té změně určitě dojde, až budu malého poprvé držet v náručí.“

Jan Kříž dojel odehrát Robina Hooda ze svého angažmá v německém Plesu upírů. Tuto sezónu je neustále na cestách mezi Prahou a Německem. Bude tomu tak i v týdnech po porodu. „Není pro mě samozřejmě snadné připravovat všechno takhle na dálku. Naštěstí k žádnému kolapsu zatím nedošlo. Cítím ohromnou zodpovědnost a zároveň se moc těším, až budeme všichni pohromadě,“ prozradil herec.

Jeho manželka se chce vrátit na jeviště, co nejdříve to půjde. „Přála bych si ke svým rolím vrátit brzy a doufám, že mi to malý dovolí. Necháme se překvapit,“ uzavírá Marie Křížová. ■