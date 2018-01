Blonďatá zpěvačka se stala maminkou: Dceru pojmenovala po hrdince muzikálu Michala Davida

Markéta Martiníková přivedla na svět dceru. Herminapress

„Milí, s ohromnou radostí v srdci oznamujeme, že se nám narodila prvorozená dcera Luisa! Děkujeme za podporu a těšíme se z plnosti rodiny,“ napsala na sociální síti šťastná herečka (Ordinace, Přístav, První republika), která ještě před Vánoci Super.cz prozradila, že dceru pojmenuje podle hrdiny nebo hrdinky muzikálu Michala Davida Muž se železnou maskou.

"Porod proběhl bez problémů a po celou jeho dobu mě Tomáš držel za ruku a oba současně jsme přivítali naši dcerku na světě. Byl to strašně krásný pocit. A když jsme poprvé zaslechli i její hlásek oběma nám to vehnalo slzy do očí. Ne, nebylo to u mě z porodní bolesti, ale u obou to byly slzy štěstí,“ dodala Markéta.

Markéta se na porod a příchod nového člena rodiny pečlivě připravovala. Těsně před vánočními svátky si ale ještě vyrazila na mejdan Divadla Broadway.

"Že bych porodila na párty se nebojím, pan doktor říkal, že jsme ještě zašpuntovaní, takže je to na placentě, jak se rozhodne vyloučit to děťátko. Nebudu sedět za pecí," říkala tehdy Markéta.

A udělala dobře. I na večírku už ale myslela jen a jen na miminko. „Dneska jsem žehlila osmatřicet plenek, už mi zbývá koupit jen jeden designový dudlík, autosedačku jsme vyzvedli také dneska. Teď už jenom čekám a doufám, že budu dobrá máma," přála si zpěvačka. Markétě a celé rodince přejeme hodně zdraví! ■