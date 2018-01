Modelka, která překonala rakovinu prsu, fotila plavkovou kampaň. V 39 letech vypadá skvěle

Nizozemská moderátorka, seriálová herečka a modelka plavek Sylvie Meis Profimedia.cz

Nizozemská moderátorka, seriálová herečka, ale ve svých 39 letech stále i atraktivní modelka plavek a spodního prádla. To je Sylvie Meis, která právě teď dokončuje focení kampaně plavek pro nadcházející sezonu. A je naprosto okouzlující.

Ještě před pár lety tvořila s manželem Rafaelem van der Vaartem VIP pár, který byl v Nizozemsku něčím, čím jsou pro Brity Beckhamovi. Byli spolu osm let. Pak to slavný fotbalista ´zazdil´ poměrem s její nejlepší kamarádkou. Když to na něj prasklo, jinak velmi tolerantní kráska zařadila zpátečku a z nefunkčního manželství definitivně vycouvala.

Už před tím prožila Sylvie velmi neklidné období. V roce 2009 jí diagnostikovali rakovinu prsu. Pro modelku, která měla díky své krásné postavě hlavní příjmy z kampaní na spodní prádlo, to bylo těžké období. Štěstí však stálo při ní a Sylvie se může i dnes věnovat modelingu. ■