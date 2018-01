Oceňovaný zpěvák, který výrazně zhubnul, už svou lásku k mužům netají: Na pláži si užíval něžnosti se svým partnerem

Sam Smith našel toho pravého. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Když Sam Smith (25) vypadal jako barokní andělíček, muži o něj velký zájem neměli. Po výrazné redukci váhy konečně prožívá vztah se vším, co k němu patří.

Britský zpěvák se stal mezinárodní hvězdou v roce 2015, kdy posbíral čtyři ceny Grammy. Ani tehdy se svou orientací netajil, ale gay ikonou se stal až poté, co výrazně zhubnul. O rok později se dočkal Oscara za píseň Writing´s on the Wall z bondovky Spectre, ale v lásce mu nebylo dlouho přáno.

Muže svého srdce našel až loni. Na konci prosince potvrdil vztah s hercem Brandonem Flynnem ze seriálu 13 Reasons Why. Kluci spolu vyrazili do Sydney, kde bude Sam koncertovat. Na pláži si užívali jeden druhého a nevnímali okolí. Zpěvák konečně poznal to, o čem dlouho jen snil.

„Poprvé prožívám plnohodnotný vztah a vím, co je to být opravdu šťastný,“ řekl Sam Smith pro V Magazine. Že by se v jeho repertoáru místo tklivých balad konečně objevily i optimistické písně? „Opravdu se ptám sám sebe, jestli na ně brzy nedojde,“ dodala zamilovaná popová hvězda. ■