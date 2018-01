Společnost podle jejího gusta: Britská lady (41) na oficiality není, raději si užívá na párty u bazénu

Victoria Hervey Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Prince, hrabata, markýze nebo vévody ale v její společnosti nečekejte, lépe se cítí po boku neurozených přátel, s nimiž může vyrazit a drink, na pláž, na párty... na dovolených i v Los Angeles, kde Lady V, jak ji někdy novináři titulují, žije. Má to tam ráda, líbí se jí tamní životní styl, ale jednou, až bude mít děti, by se prý ráda vrátila do Velké Británie.

„Bylo by hezké se usadit. Čekám, co se stane. Ale kdybych o něčem snila, nikdy by se to nestalo,“ míní. Nebojí se ubíhajících let? „Mluvila jsem s lékařem a ten řekl, že jsem v pořádku, že nemusím panikařit,“ řekla v roce 2016 v rozhovoru pro britský The Telegraph. Na pilu evidentně netlačí ani dnes... ■