Úžasná proměna: Maminka Terezy Kerndlové zhubla 17 kilo a ukázala se v plavkách!

Tereza Kerndlová s maminkou, které se podařilo zhubnout. Vpravo před proměnou Foto: Super.cz/Instagram T. Kerndlové

Tereza Kerndlová (31) patří k našim nejkrásnějším zpěvačkám. Ať už se svlékne do plavek nebo sexy šatů, pokaždé je radost pohledět na její dokonalé křivky.

Perfektní postavou se na svůj věk pyšní i její maminka Milada. Vitální šedesátnice dokonce nedávno ukázala obrovskou vůli a zhubla sedmnáct kilo!

Není divu, že se pyšná dcera Tereza pochlubila maminčinými fotkami v plavkách. Proměna je to opravdu úžasná!

„Chci se s vámi podělit o jeden živoucí důkaz. O to, že s vůlí jde všechno, že žádný cíl není nedosažitelný a že pokud máme odhodlání a vytrvalost, tak dokážeme cokoliv. Tohle je moje máma lehčí o sedmnáct kil! Jsem na tebe pyšná, že jsi překonala sama sebe a dokázala jsi to. A pro vás pro všechny, trošku málo motivace do nového roku. Nemějte malé vyhlídky,“ motivovala fanoušky Tereza Kerndlová, jejíž maminka vypadá v šedesáti úžasně. ■