Autorka slavného hitu, v němž zpívá o svém pořádném zadku, se zasnoubila s dětskou filmovou hvězdou

Meghan Trainor se koncem prosince zasnoubila. Profimedia.cz

Zpěvačka Meghan Trainor, autorka a interpretka hitu All About That Bass se na své čtyřiadvacáté narozeniny koncem loňského roku zasnoubila. O ruku ji požádal její o rok starší přítel, hvězda filmu Spy Kids, Daryl Sabara. Meghan o tom fanoušky zpravila na sociální síti, kam vložila i video ze zásnub, jež doprovodila mnoha sladkými slůvky.