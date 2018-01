Nejhubenější herečka je v bikinách skoro neviditelná: Z její ošklivě vyzáblé postavy visí silikony

Na Taru opravdu není hezký pohled. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Pokud by se natočilo další pokračování komedie Prci, prci, prcičky a Tara Reid (42) by si v něm zopakovala roli Vicky, její název by nejspíš zněl Kosti, kosti, kostičky. Z herečky toho totiž moc nezbylo.