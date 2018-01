Když má ‚bohyně popu‘ volno: Poznali byste v této brzy 50leté paní světovou hvězdu?

Kylie Minogue v Melbourne Profimedia.cz

Vzhledem k tomu, že jde o jednu z nejpopulárnějších zpěvaček vůbec a globální hvězdu, podaří se jí to málokdy. I ve volnu (jejím) jsou jí fotografové v patách. Stejně jako ve středu v Melbourne během pochůzek, kdy by v ní necvičené oko ‚tu‘ Kylie nejspíš opravdu nepoznalo. V obyčejném bílém tričku, šedých kalhotách, slamáku a se slunečními brýlemi, navíc bez make-upu, který umí šikovně schovat známky stáří a pár let ubrat, by ji spousta lidí včetně jejích fanoušků nejspíš minula bez povšimnutí. Paparazzi ale snad mají na celebrity senzory, takže jejich objektivům neunikla.

Pár vrásek Minogue nejspíš přibylo i během posledního rozchodu. S mladším hercem Joshuou Sassem (30) byla zpěvačka zasnoubená, ale měl ji podvádět, takže ze svatby logicky sešlo. ■