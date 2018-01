Bývalá hvězda Big Brothera, která bývala mužem, natáčí s vysokými podpatky neuvěřitelné fitness video

Spoře oděná Lauren natáčí fitness video. Foto: Super.cz/Profimedia

Bývalá hvězda britské řady Celebrity Big Brother, která v roce 2002 podstoupila chirurgickou změnu pohlaví, se s příchodem nového roku pustila do naprosto neuvěřitelné produkce. Lauren Harries (40) se po hlavě vrhla na kondiční cvičení a rovnou začala natáčet cvičební DVD.

V jejím tweetu stojí: „Zpozorněte, mé nové fitness video už brzy vyjde!“ A v dalším: „Cvičím se svým otcem. On je v naší tělocvičně ve věku 75 let tím nejschopnějším. Osm hodin týdně tvrdě cvičí i maminka.“ A jiný zase: „Můj šéfkuchař pracuje na stravě, která zajistí, že všichni budete mít dokonalou váhu a sníte přitom tolik, kolik chcete.“

No, nechme se překvapit. Ať už to dopadne jakkoliv, výsledek určitě bude stát za to. ■