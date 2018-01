Provokatérka Rita Ora jede v úsporném režimu: Stačí jí kalhotky a sluneční brýle

Rita Ora Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Rita Ora (27) spodní prádlo předvádí v kampaních, v civilu ale upřednostňuje volnost. Na sociální síti se postarala o pozdvižení fotkami, na nichž na sobě má jen kalhotky a sluneční brýle. „Na cestě do roku 2018. Jo, právě jsem ukázala zadek!“ napsala k odvážným fotkám. Zpěvačka zapózovala rovnou z obou stran, aby si její příznivci přišli na své.

Jedny z nejobdivovanějších ňader světového šoubyznysu jí zajistily velkou popularitu, Rita však kromě Instagramu nezahálí ani v hudebním studiu. Loni zabodovala s hitem Your Song a letos by se její fanoušci po šesti letech měli konečně dočkat její druhé desky. Prozatím si Ritu mohou poslechnout v duetu s Liamem Paynem For You, který zazní ve filmu Padesát odstínů svobody. Zpěvačka si v erotické trilogii také zahrála sestru Christiana Greye. ■