Tak dokonalou postavu neměla ani jako dvacítka: Britney Spears se vystavila v bikinách po boku svých synů

Britney se svými syny Profimedia.cz

Na Silvestra Britney v Las Vegas po čtyřech letech završila svou show Piece of Me, na kterou se prodalo přes 900 tisíc vstupenek. Po rozlučkovém koncertu došlo na relax. Zpěvačka vzala své dva syny na dovolenou, kde mohla klidně předstírat, že je jejich starší sestrou. Tak dokonalou figuru totiž neměla ani v roce 1999, kdy zpívala ...Baby One More Time a mateřské povinnosti měla ještě před sebou.

Dvanáctiletý Sean a jedenáctiletý Jayden se slavnou maminkou prožili i období, kdy na tom byla opravdu špatně a válčila o ně s exmanželem Kevinem Federlinem. Těžké časy ale společně ustáli a dnes tvoří spokojenou rodinku. Tatínka jim nahrazuje trenér Sam Asghari (23), jemuž Britney vděčí za dokonalou kondici i duševní pohodu. Zpěvačka má početné publikum, spokojené potomky i milujícího partnera. Konečně jí nic neschází. ■