S rakovinou a zápalem plic bojující Jiří Pomeje měl namále: Nemohl dýchat, musel na operaci!

Jiří Pomeje s manželkou Andreou Michaela Feuereislová

Herec a producent Jiří Pomeje (53) měl namále! Koncem prosince byl hospitalizován se zápalem plic , dnes v noci se mu natolik zhoršil zdravotní stav, že lékaři museli přistoupit k takzvané tracheotomii, což je chirurgický zákrok, který slouží k otevření přístupu do průdušnice a k zajištění dýchání.

"V jednu hodinu v noci se Jirka začal dusit, tak musel okamžitě na operaci. Museli mu provést tracheotomii, aby mohl dýchat," řekla Blesku manželka Pomejeho Andrea. Momentálně je hercův zdravotní stav stabilizovaný.

Jiří Pomeje bojuje s rakovinou hrtanu, kterou se pokusil zastavit pomocí 42 dní trvající hladovky. Oslabený organismus je ovšem náchylný k infekcím. Možná i proto má zápal plic těžký průběh.

Andrea Pomeje (29) nedávno všechny varovala, že metoda vyhladovění nádoru není pro všechny.

„Jirka se hladovkou rakoviny nezbavil! Pouze se zastavila, což je podle předchozího agresivního chování tumoru velký úspěch. Tuto alternativu lékaři nepodporují. Je to cesta proti jejich postupům. Může mít spousty rizik, a proto se do ní nepouštějte, pokud váš stav je ohrožený (nízká váha, špatný tlak, metabolické problémy atd.) Jirka měl nadváhu a neměl žádné další zdravotní komplikace, momentálně je to ale bohužel jinak,“ vzkázala na sociální síti. ■