Linda Finková má díky SuperStar volno z Tváře, kde učí účinkující zpěv: Zpěvačka ale doma na zadku sedět nebude

Linda Finková Super.cz

"Nudit se určitě nebudu, budu se věnovat ostatním věcem, které jsem dělala souběžně. To znamená, že budu učit na konzervatoři, sama jezdím kšefty, máme vystoupení s Trojhlavou saní, mám i činohru v divadle s Pavlem Trávníčkem (67) a hraju v muzikálech, aktuálně ve Sněhové královně. Určitě se zabavím," vypočítala své aktivity Finková.

Po jejích svěřencích se jí prý ale zasteskne. "Sice se mi po nich stýská, ale většinu z nich pořád někde vidím. Buď na nějakém mejdanu anebo na pracovních věcech. Pořád se to točí a pořád je potkávám," míní.

A jak vlastně berou její kolegové, s nimiž se mnohdy ocitla na jednom pódiu, když je poučuje o zpěvu? "Myslím, že mě berou. Na nikoho nemachruju. Už to dělám spoustu let, vědí, že moje rady jim jsou k užitku. Jsme kolegové a jenom občas někomu poradím. Beru to tak, že jsem ráda, když někdo poradí i mně, protože si člověk leckdy sám nevšimne, že něco dělá špatně," uzavřela. ■