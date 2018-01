Divadelní herečka vyrazila na plátno hodně zostra: Ve filmové komedii předvedla nahé potetované tělo

Anita Krausová Super.cz

A proč roli vzala? "Těch důvodů bylo hned několik. Když se člověk intenzivně věnuje divadlu a snaží se oslovovat diváky i prostřednictvím intelektuálně náročnějších věcí, tak je nabídka na komedii výzvou a něčím novým. Další důvod je, že zbožňuju hory a sníh a natáčení na horách mě hodně lákalo. A třetím důvodem bylo to, že mne oslovil pan režisér Cieslar a hodně o mě stál, i když nejsem tvář, která by mu film prodala," vypočítala Anita.

Ve filmu měla Anita tetování po celém těle, protože hrála velmi alternativní dívku. Sama ale žádné nemá. "Bylo to jen jako. Možná bych se v soukromém životě tetování úplně nebránila, ale jednou jsem se rozhodla být herečka a tělo je materiál, který se musí v rámci rolí proměňovat. A kdyby tam bylo tetování napořád, mohl by to být někdy problém," míní.

Také se ze všech tří hereček, které hrály sestry na horách, tedy kromě Anity ještě Anna Polívková (38) a Kateřina Klausová, nejvíc odhalovala. "Pokud to má smysl a ve scénáři je to opodstatněné, problém s tím nemám. Je to postava a ta žije nějakým životem. Zjednodušeně řečeno, nahá nejsem já, ale ona," uzavřela Anita. ■