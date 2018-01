Čert z nové pohádky paruku nepotřeboval: Mladý herec boduje hustou kudrnatou hřívou, ale bojí se plešatění

Dominick Benedikt Super.cz

Nová pohádka Zdeňka Trošky (64) se jmenuje Čertoviny, takže je jasné, jaké postavy budou stěžejní. Do rolí čertů obsadil režisér Jakuba Prachaře (34) a filmovým divákům zatím málo známého mladého herce Dominicka Benedikta (24). Je ještě nesmělý, ale před naší kamerou se rozpovídal i o tom, že se bojí o svoji kudrnatou hřívu, díky níž možná roli i dostal.

Nejprve jsme žertovali na téma jeho jména, že je jeho příjmení nerozeznatelné od křestního. "Benedikte mi naštěstí nikdo neříká. Občas Bene, ale to nemám moc rád, protože je to jako na psa. S Dominickem jsem spokojený, tak snad mi to nebudou lidi plést," smál se mladý kudrnáč.

Díky vlasům nemusel mít na rozdíl od svého kolegy ani paruku. "Vlasy jsem zdědil po mamince a doufám, že mi ještě dlouho vydrží, protože se bojím plešatění. Tak si snad do té doby ještě zahraju nějaké prince a andílky," svěřil mladý herec, který má hřívu velmi podobnou té, kterou se stále pyšní Zdeněk Troška, takže vypadá, jako by byl třeba jeho vnukem nebo synovcem. "Myslím, že si vybíral trošku podle sebe," uzavřel Dominick. ■